MHP'li Belediye Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
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MHP'li Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içinde bulunduğu araç, Nevşehir’den Yenifakılı’ya giderken kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.