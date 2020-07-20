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MHP'li Enginyurt kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

MHP Milletvekili Enginyurt, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP'li Enginyurt kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

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