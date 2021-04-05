MHP'li eski vekil ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Eski MHP Aydın Milletvekili Kumcuoğlu, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin eski Aydın Milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir." bilgisini verdi.