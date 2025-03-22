MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'ye kurultay uyarısı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin olağanüstü kurultayına dair resmi X hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın iptal edilmesi durumunda, yapılan tüm seçimlerin geçersiz sayılacağını belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yıldız, “Eğer 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda alınan kararların iptali için şartlar oluşmuşsa, partinin organları için yapılan seçimler de usule uygun sayılmaz. Bu durumda, yapılacak yeni kurultayın, 4-5 Kasım 2023’teki delegelerle yapılması zorunludur” dedi.

Yıldız, kayyım atanması durumunda tüm seçimlerin geçersiz olacağına dikkat çekerek, “Eğer kayyım atanması şartları oluşursa, iptal kararı geriye doğru işler ve genel başkan dahil tüm seçimler yok hükmünde sayılır. Bu durumda, genel başkan usulüne uygun seçilmediğinden, yetkilerini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.