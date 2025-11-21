MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı

TBMM’de oluşturulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, bugün İmralı’ya yapılacak ziyaretle ilgili kesin tutumunu açıklayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “gerekirse ben giderim” sözlerinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da partilerinin İmralı’ya gitmeye hazır olduğunu duyurdu.

Sürecin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerlendirme için komisyonu adres gösterdi. MHP heyetiyle görüşen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz” dedi.

MHP'de İmralı'ya gidecek isim belli oldu!

MHP, ziyaret için görevi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a verdi. İmralı Adası'na gideceğini açıklayan Yıldız, oylama yapılması gerektiği görüşünü aktararak, "Madem adaya gideceğiz bir karar alınacak oylama yaparız ama nitelikli çoğunluk aranmaz. En köklü parti CHP'nin katılmasını isteriz 50 yıllık sorunun çözümünde katkısı önemli. CHP olmasa da gideceğiz. MHP adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı.