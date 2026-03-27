MHP’li İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı.

İstifaya ilişkin partiden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
