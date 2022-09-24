MHP'li Yalçın: Türkiye'nin meselelerini bu sistem üzerinden çözelim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaretinde, Cumhur İttifakı olarak Haziran 2023'de olması düşünülen seçimlerde gerek Cumhurbaşkanlığı noktasında gerekse TBMM temsil noktasında ulaşabilecekleri en üst orana ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Bölge ve illerde toplantılara devam ettiklerini, partililerin yanı sıra muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileriyle de bir araya geldiklerini anlatan Yalçın, milletin derdini dinleyip çözüm yolu aramaya gayret ettiklerini vurguladı.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tarafımızdan açıklanmıştır. Daha sonra da AK Parti tabii olarak Cumhurbaşkanı adayını açıklamak suretiyle yola çıkılmıştır. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın herhangi bir problemi gözükmüyor. Çok rahat bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına her kimi çıkarırsalar çıkarsınlar başarı elde edemeyecekler. Bizim 'zillet ittifakı' olarak tanımladığımız bu şer ittifakı, Cumhur İttifakı karşısında siyaseten mağlubiyeti bir defa daha tadacaktır. Arkadaşlarımızın sahayı dolanmak suretiyle elde ettiği sonuçlar genel merkezimizde değerlendirildiğinde, biraz evvel ifade ettiğim sonuç çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açık ara olmak suretiyle tekrar seçileceğini iddia eden Yalçın, "TBMM'de ise Cumhur İttifakı'nın nitelikli bir çoğunluğa ulaşması gerekir. Orada da çoğunluğu elde etmemiz gerekir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu yeni sistemi, bundan sonraki süreçte yerli yerine oturtalım, Türkiye'nin meselelerini bu sistem üzerinden çözelim. Bugüne kadar birçok eksiklik tamamlanmıştır." diye konuştu.

Yalçın, yeni kanunlarla eksiklerin tamamlanarak haziran seçimlerine yetiştirilmeye çalışıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu arada vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren ekonomik meseleler, 3600 ek gösterge, EYT, yine sözleşmeli insanlarımızın kamuya, kadroya aktarılma mevzuları üzerinde çalışılmaktadır. Gerek AK Parti gerekse MHP'nin programlarında, beyannamelerinde ne vadedildiyse hepsi yavaş yavaş yerine getirilmektedir. Bu yılbaşı itibarıyla da biraz evvel saydığım konular üzerinde çok ciddi gelişmeler olacak. Vatandaşı rahatlatmaya çalışacaktır mevcut siyasi iktidar. Asgari ücrette ciddi bir artış sağlandı, ocakta daha fazlası yerine getirilecektir. Bu konularda hiçbir endişeniz olmasın. Tabii ki bu noktada vatandaş rahatlamak, rahatlatılmak mecburiyetindedir. Bu da mevcut Cumhur İttifakı'nın, siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Bu anlayış içerisinde seçime gidiyoruz."

Gelecekten ümitli olduklarının da altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"Herhangi bir endişemiz yok. Dikkat ederseniz siyasi rakiplerimiz yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Kendi içlerinde anlaşamayan 6+1 dediğimiz yapı zannediyorum önümüzdeki günlerde bu birlikteliklerini ortadan kaldıracaklar, herkes kendi yoluna gidecek. İster sırtlarını HDP'ye dayasınlar, isterse bu ittifak sırtını bir yandan HDP üzerinden PKK'ya, diğer taraftan FETÖ'ye dayandırsınlar bu ülkede iktidarı ele geçirmeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü MHP vardır."