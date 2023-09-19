MHP'nin olağan kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.

- Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir.

- MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın bilincindeyiz.

- Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız.

- Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

Tanrıkulu'nu hedef aldı

- Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

- Karabağ Türk'tür, Türk yurdudur. Ermenistan aklını başına almalı.