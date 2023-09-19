MHP'nin olağan kurultay tarihi belli oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.
- Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir.
- MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın bilincindeyiz.
- Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız.
- Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.
Tanrıkulu'nu hedef aldı
- Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.
- Karabağ Türk'tür, Türk yurdudur. Ermenistan aklını başına almalı.