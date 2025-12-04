Michelin rehberi 2026 Türkiye seçkisi açıklandı: Yıldızlı restoran sayısı 17'ye yükseldi!

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi, düzenlenen törenle açıklandı.

İstanbul, İzmir, Muğla ve bu yıl ilk kez Kapadokya’nın dahil edildiği seçkide, dördü Michelin yıldızlı olmak üzere 38 yeni restoran listeye girdi. Böylece Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye yükseldi. Tavsiye edilen toplam restoran sayısı ise 115 oldu.

Yetkililer, Michelin Rehberi’nin 2027 yılından itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.

İki Michelin yıldızlı restoranlar

Vino Locale – Şef Ozan Kumbasar (İzmir)

İstanbul’daki Turk Fatih Tutak, iki Michelin yıldızını bu yıl da korudu.

Bir Michelin Yıldızlı yeni restoranlar

Ezra Yalıkavak – Şef Serhat Doğramacı (Muğla)

Araf İstanbul – Şef Kenan Çetinkaya & Şef Pınar Korgan Çetinkaya (İstanbul)

Revithia – Şef Durhan Özdemir (Nevşehir)

Daha önce bir Michelin yıldızına sahip olan 12 restoran da yıldızını korudu. Böylece toplam bir Michelin yıldızlı restoran sayısı 15’e ulaştı.

Özel ödüller

Sommelier Ödülü

Neolokal – Ersin Topkara (İstanbul)

Genç Şef Ödülü

Duru Akgül – Yakamengen III (Muğla)

Servis Ödülü

Ezgi Serdaroğlu – Teruar Urla (İzmir)

Michelin Yeşil Yıldızı alan restoranlar

Teruar Urla (İzmir)

Turk Fatih Tutak (İstanbul)

Babayan Evi (Nevşehir)

Orfoz (Muğla)

Daha önce yeşil yıldıza sahip olan 9 restoranın da unvanını korumasıyla, Türkiye genelindeki Yeşil Yıldızlı restoran sayısı 13’e yükseldi.

Bib Gourmand Ödülü alan restoranlar

Casius Antioch Kitchen (İstanbul)

Babayan Evi (Nevşehir)

Partal Kardeşler Balık Restoran (İzmir)

Yanyalı Fehmi Lokantası (İstanbul)

Mezegi (Muğla)

Old Greek House (Nevşehir)

Mutfakkoz

Tabal Gastronomi Evi

Aravan Evi (Nevşehir)

Bağarası (Muğla)

Kemal’in Yeri (İzmir)

Mahir Lokantası (İstanbul)

Happena (Nevşehir)

Ahmet Ustam Ocakbaşı (İstanbul)

Mandalya (Muğla)

Parvus Kalamış (İstanbul)

Tavsiye listesine yeni giren restoranlar

Muğla

Yakamengen III

Ada Restaurant

Hodan Yalıkavak

Onno Grill Bar

Kapadokya

Reserved Restaurant

Kardeşler Restoran

Saklı Konak Cappadocia

Sofram Restaurant

Gorgoli

Seki Restaurant

Uzundere Kapadokya Mutfağı

Nahita Cappadocia

Tık Tık Kadın Emeği

Lil’a Restaurant

Moniq Restaurant

Seten

İstanbul

Biz İstanbul

Havuş Lokantası

Topaz

Terrazza Italia

Liman İstanbul

Monteverdi Ristorante

Okra İstanbul

Lokanta Limu

Sıralı Kebap

Sapa İstanbul

Maromi İstanbul

Basta Neo Bistro

Muutto Anatolian

İzmir

Seyhan Et

Emektar Kebap

Şark Balık

Balmumu Lokanta

Roka Bahçe

Esca

Terakki

Ritüel