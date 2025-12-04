Michelin rehberi 2026 Türkiye seçkisi açıklandı: Yıldızlı restoran sayısı 17'ye yükseldi!
Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi düzenlenen törenle açıklandı. İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya’yı kapsayan yeni seçkide 38 restoran listeye dahil edilirken, Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye çıktı.
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi, düzenlenen törenle açıklandı.
İstanbul, İzmir, Muğla ve bu yıl ilk kez Kapadokya’nın dahil edildiği seçkide, dördü Michelin yıldızlı olmak üzere 38 yeni restoran listeye girdi. Böylece Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye yükseldi. Tavsiye edilen toplam restoran sayısı ise 115 oldu.
Yetkililer, Michelin Rehberi’nin 2027 yılından itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.
İki Michelin yıldızlı restoranlar
Vino Locale – Şef Ozan Kumbasar (İzmir)
İstanbul’daki Turk Fatih Tutak, iki Michelin yıldızını bu yıl da korudu.
Bir Michelin Yıldızlı yeni restoranlar
Ezra Yalıkavak – Şef Serhat Doğramacı (Muğla)
Araf İstanbul – Şef Kenan Çetinkaya & Şef Pınar Korgan Çetinkaya (İstanbul)
Revithia – Şef Durhan Özdemir (Nevşehir)
Daha önce bir Michelin yıldızına sahip olan 12 restoran da yıldızını korudu. Böylece toplam bir Michelin yıldızlı restoran sayısı 15’e ulaştı.
Özel ödüller
Sommelier Ödülü
Neolokal – Ersin Topkara (İstanbul)
Genç Şef Ödülü
Duru Akgül – Yakamengen III (Muğla)
Servis Ödülü
Ezgi Serdaroğlu – Teruar Urla (İzmir)
Michelin Yeşil Yıldızı alan restoranlar
Teruar Urla (İzmir)
Turk Fatih Tutak (İstanbul)
Babayan Evi (Nevşehir)
Orfoz (Muğla)
Daha önce yeşil yıldıza sahip olan 9 restoranın da unvanını korumasıyla, Türkiye genelindeki Yeşil Yıldızlı restoran sayısı 13’e yükseldi.
Bib Gourmand Ödülü alan restoranlar
Casius Antioch Kitchen (İstanbul)
Babayan Evi (Nevşehir)
Partal Kardeşler Balık Restoran (İzmir)
Yanyalı Fehmi Lokantası (İstanbul)
Mezegi (Muğla)
Old Greek House (Nevşehir)
Mutfakkoz
Tabal Gastronomi Evi
Aravan Evi (Nevşehir)
Bağarası (Muğla)
Kemal’in Yeri (İzmir)
Mahir Lokantası (İstanbul)
Happena (Nevşehir)
Ahmet Ustam Ocakbaşı (İstanbul)
Mandalya (Muğla)
Parvus Kalamış (İstanbul)
Tavsiye listesine yeni giren restoranlar
Muğla
Yakamengen III
Ada Restaurant
Hodan Yalıkavak
Onno Grill Bar
Kapadokya
Reserved Restaurant
Kardeşler Restoran
Saklı Konak Cappadocia
Sofram Restaurant
Gorgoli
Seki Restaurant
Uzundere Kapadokya Mutfağı
Nahita Cappadocia
Tık Tık Kadın Emeği
Lil’a Restaurant
Moniq Restaurant
Seten
İstanbul
Biz İstanbul
Havuş Lokantası
Topaz
Terrazza Italia
Liman İstanbul
Monteverdi Ristorante
Okra İstanbul
Lokanta Limu
Sıralı Kebap
Sapa İstanbul
Maromi İstanbul
Basta Neo Bistro
Muutto Anatolian
İzmir
Seyhan Et
Emektar Kebap
Şark Balık
Balmumu Lokanta
Roka Bahçe
Esca
Terakki
Ritüel