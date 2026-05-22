Mide kanaması geçiren Haluk Levent'ten sevindiren haber, Haluk Levent iyileşti mi? Haluk Levent'in sağlık durumu

Eskişehir'de konser verdikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Haluk Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent'in, konser sonrası AFAD ile gerçekleştireceği toplantıya giderken fenalaştığı öğrenildi.

Rahatsızlanmasının ardından Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının yapılan kontrollerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi.

Endoskopik müdahale yapıldı

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen tetkiklerin ardından Levent'e endoskopik işlem uygulandığı ve mide kanamasının kontrol altına alındığı bildirildi. Tedavi sürecinde sanatçıya kan transfüzyonu da yapıldığı kaydedildi.

AHBAP'tan açıklama gelmişti

AHBAP tarafından daha önce yapılan açıklamada, Haluk Levent'in sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilmiş, kanamanın yeniden yaşanmaması halinde taburcu edileceği ifade edilmişti.

Tedavi ve gözlem sürecinin tamamlanmasının ardından Haluk Levent'in Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildiği açıklandı.