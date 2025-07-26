Mide şikâyetiyle hastaneye gitti, hayatı kurtuldu

İzmir’de yaşayan 76 yaşındaki Fatma Slem, mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde yapılan tetkikler sırasında, hayatını değiştirecek bir tanıyla karşılaştı. Başka bir sağlık kuruluşunda çekilen tomografide tesadüfen fark edilen ve "buzlu cam nodülü" olarak adlandırılan kitle, hastanede takip altına alındı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve multidisipliner onkoloji konseyinin değerlendirmesiyle Fatma Slem’in ameliyatına karar verildi. Nodülün büyümesi üzerine uygulanan cerrahi, video yardımlı torakoskopik cerrahi (uniportal VATS) yöntemiyle gerçekleştirildi. Girişimsel radyoloji eşliğinde ameliyat öncesi yapılan işaretleme sayesinde, nodül başarıyla alındı.

"Erken teşhis hayatımı değiştirdi"

Ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan Fatma Slem, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Aslında mide problemim için başvurmuştum. Tomografide akciğerimde bir nodül tespit edildi. Erken fark edilmesiyle birlikte ameliyata alındım. Kapalı yöntemle gerçekleşen operasyon sonrası hızla toparladım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum."

"Bölgede bir ilk niteliğinde"

Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, ameliyat sürecine ilişkin bilgiler vererek, şu açıklamalarda bulundu:

“Hastamızın sağ üst akciğer segmentinde 'buzlu cam' niteliğinde bir nodül saptadık. Gözlem sürecinde nodül büyüyünce cerrahi karar aldık. Operasyonu minimal invaziv cerrahi olan uniportal VATS yöntemiyle yaptık. Patoloji sonucunda nodülün erken evre akciğer kanseri olduğu belirlendi. Lenf nodlarında yayılım olmadığından ek tedaviye gerek kalmadı.”

Ulutaş, uygulanan girişimsel radyoloji destekli yöntemin hastane ve bölge açısından ilklerden biri olduğunu da vurguladı.