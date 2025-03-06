Midesindeki 82 kapsülde uyuşturucu taşıyordu! Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midesinde 82 kapsül uyuşturucu taşıyan Surinam uyruklu zanlı tutuklandı. 27 Şubat'ta, Katar'ın başkenti Doha'dan İstanbul'a gelen B.T.M.'nin yapılan kontrolleri sırasında, midesinde toplam 1 kilo 180 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatli incelemesi sonucu gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

"İstanbul'da sokaklarda satacaktım"

Savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu Brezilya'da yuttuğunu ve Sao Paulo'dan Doha'ya, oradan da İstanbul'a geldiğini belirten şüpheli, "Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul'da sokaklarda satacaktım. Burada iletişimde olduğum biri yok. 4 Mart için de Brezilya'ya dönüş biletim vardı. Taksim'de bir otelde rezervasyonum vardı. Otelin ücretini de uyuşturucuları sattığımda ödeyecektim. Suçlamaları bu halde kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçlamasıyla tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.