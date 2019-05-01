Midibüs devrildi, 5 ölü: Şanlıurfa'daki program yarıda kesildi
5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı yarıda kesildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa'da düzenlenen ortak 1 Mayıs programı, söz konusu kaza üzerine yarıda kesildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, yaralıları ziyaret için hastaneye gideceklerini belirttiler.
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Kaynak: AA