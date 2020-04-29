Migros, gölge mağaza ile online kapasitesini 5 kat artırıyor

29 Nisan 2020

Gıda perakendecisi Migros, son dönemde artan taleplere daha hızlı ve kesintisiz cevap verebilmek için yeni bir çalışma modelini devreye aldı. Alışveriş merkezlerinde yer alan büyük ölçekli belirli mağazalarını, sadece Migros Sanal Market hizmeti veren gölge mağazalara (dark store) dönüştüren Migros, Türkiye’de gıda perakende sektöründe bir ilke daha imza attı. Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artırıyor.



Migros Sanal Market ile hizmet verdikleri il sayısını 76’ya, mağaza sayısını ise son 1.5 ayda iki katına çıkardıklarını söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, “Geçen yıl başlattığımız gölge mağaza uygulamasından yola çıkarak içinden geçtiğimiz bu dönemde online operasyonlarımızın kapasitesini ve operasyonel verimliliğimizi artıracak inovatif bir uygulama gerçekleştirdik. Şu anda kapalı olan alışveriş merkezlerindeki belirli mağazalarımızı yalnızca Migros Sanal Market hizmeti sunan gölge mağazalara dönüştürdük. Dünyada gıda perakendesinde bir ilk olan bu yeni çalışma modeli müşterilerimizin sipariş teslimat sürelerini kısaltırken, hizmet kalitemizi ve ürün tedariğimizi kesintisiz olarak sürdürebilmemizi sağlıyor” dedi.



Mustafa Bartın “Mağazanın tüm ürünlerinin Migros Sanal Market hizmeti için yönlendirilmesi sebebiyle daha fazla ürün çeşidi ve stok, online alışveriş yapan müşterilere sunuluyor. Mağazaların teslimat bölgesi de daha kapsamlı hale getirilerek daha geniş bir alana hizmet verebiliyor. Şu anda yalnızca İstanbul’da belirli alışveriş merkezi mağazalarında uyguladığımız sistemi, ilerleyen dönemde İzmir ve Ankara’daki ek mağazalarla genişleteceğiz.”



Kesintisiz hizmet için farklı uygulamalar

Migros son dönemde artan talepleri karşılamak adına daha önce de alışverişte teması minimuma indiren, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirmişti. Müşteriler, Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulamasından seçtiklerin ürünlerin ödemesini online olarak yapıyor ve istediği saat aralığında, seçtiği mağazadan ürünlerini teslim alıyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor.