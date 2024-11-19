Mike Tyson maçı sonrası Jake Paul'ün başı dertte! 'Gerçek şampiyon' maça davet etti

Efsane boksör Mike Tyson'ı özel bir maçta puanla yenerek tüm dünyada büyük yankı uyandıran Jake Paul, boks camiasının gündeminden düşmüyor. Paul’ün sıradaki rakibi merakla beklenirken, Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois'den sürpriz bir çağrı geldi.

Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre; eylül ayında Anthony Joshua'yı mağlup ederek şampiyonluk kemerini kazanan Dubois, sosyal medya üzerinden Paul’e "Merhaba Jake, hafta sonu iyi gidiyor ama dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu ile dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor" diyerek meydan okudu.

Bu çağrıya küçümseyici bir şekilde yanıt veren Jake Paul ise "12 yıldır boks yapan bir adam, amatör ve profesyonel arasında 100'den fazla dövüşü oldu ve benim alt kartımda dövüştü... hahaha. Nakisa'yı Frankie Warren'la konuşturacağım ve seni taht için sıraya sokacağım. Artur'un aksine, en azından birkaç bin hayranın var" dedi.

Paul'ün bu yanıtı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Jake Paul'ün Dubois'nin karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğini savunurken, diğerleri Paul'ün meydan okumayı kabul etmesini istedi.

Dubois ve Paul arasında olası bir maçın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği boks dünyasında merakla bekleniyor.