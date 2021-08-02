Milas Belediye Başkanı Tokat: Bugün hiçbir uçak müdahalesi olmadı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından saat 14.49'da yayınladığı bir video ile Çökertme yangını hakkındaki son bilgileri verdi. Dün akşam da hava destekli müdahale çağrısı yapan Tokat, bu videosunda da herhangi bir hava müdahalesi yapılmadığını belirtti ve "Dünden beri yapmış olduğumuz feryat, figan ve yakarışların hiçbirisine cevap verilmedi." dedi.

Tokat'ın açıklaması şöyle:

"Şu anda Türkevleri ile Çökertme arasında bir bölgedeyiz. Yangın bitmedi; yangın güçlenerek, hızını ve gücünü artırarak devam ediyor. Dünden beri yapmış olduğumuz feryat, figan ve yakarışların hiçbirine cevap verilmedi. Hava müdahalesi hala yok. Sabahtan beri bir tane helikopterle burada müdahale yapılmaya çalışılıyor. Uçak sözü verilmişti bize, uçaklar müdahale edecekti. Bugün hiçbir uçak müdahalesi olmadı. Havada bir tane helikopter var; o da keşif mi yapıyor, söndürme mi yapıyor onu da tam olarak bilmiyoruz.

Gerçekten çok zor durumdayız. Çökertme’de tekrar yangın başladı. Bozalan yanıyor, Fesleğen yanıyor, Hayıtlı yanıyor, Demirciler yanıyor. Bu şartlar içerisinde rüzgarın durumuna göre yangın, Türkevleri tarafına da yönelebilir, Akçakaya’ya yönelebilir. Yangın gittikçe genişliyor. Devletimiz, lütfen devlet olmanın gereklerini yerine getirsin. Şu yurdu, şu insanı, şu halkı bu çileden kurtarsın, yalvarıyoruz. Milas’ın daha kaç mahallesi yanacak, Milas’ın daha kaç hayvanı telef olacak, Milas’ın daha kaç insanı çaresizlik içerisinde böyle kıvranacak? Gerçekten çok büyük acılarla karşı karşıyayız."