Milas-Bodrum Havalimanı 5 ayda 1 milyona yakın yolcu ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Milas-Bodrum Havalimanı'nda ocak-mayıs döneminde 1 milyona yakın yolcunun ağırlandığını duyurdu.
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Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk 5 ayında 918 bin 020 yolcuya ve 9 bin 637 uçuş trafiğine hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mayıs ayında hizmet verilen yolcu sayısı 406 bin 151 kişi, uçak sayısı 3 bin 364 ve taşınan yük miktarı da 4 bin 274 ton olarak gerçekleşti.