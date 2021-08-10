Milas yangını 11. gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Milas'ta 11 gündür devam eden ve büyük hasara neden olan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.