Milas yangını 11. gününde kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Milas'ta 11 gündür devam eden ve büyük hasara neden olan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
11 gündür devam eden MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
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