Milas'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Milas-Bodrum kara yolu Kemikler mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilmeyen 48 KB 307, 06 CFP 186 ve 48 ACV 393 araçlar çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 7 kişi de bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Milas-Bodrum kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.