ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.

Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap