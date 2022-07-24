Milas'taki yangına müdahale sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesi Çamköy Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup amirliği ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma gerçekleştirdi. Makilik, orman ve zeytinlik alanların bulunduğu alanda yangına 4 helikopter, 4 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 1 dozerle de karadan müdahale ediliyor.