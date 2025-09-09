Milas'taki zeytinlerin geleceğine muhtarlar danışma kurulu yön verecek

Milas’ta kurulan Muhtarlar Danışma Kurulu, bölgedeki muhtarların katılımıyla göreve başladı. Danışma kurulu, zeytin ağaçlarının geleceğine ilişkin alınacak kararlara yön verecek ve sürecin adil şekilde yürütülmesi için gözetim görevi üstlenecek. Kurul sözcüsü olan Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal “Danışma Kurulu, köylülerimizin zeytin taşınma sürecine doğrudan dahil olmasını ve alınan kararların şeffaf bir şekilde uygulanmasını sağlayacak” dedi.

“Danışma Kurulu zeytin ağaçlarının geleceğine dair karar alacak”

Muhtarlar Danışma Kurulu; taşınacak zeytin ağaçlarının hangi alanlara nakledileceği, yöre halkına nasıl tahsis edileceği ve bakım süreçlerinin izlenmesi gibi konularda görüş bildirecek ve süreci denetleyecek. Ayrıca, yılda bir kez ağaçların bakımı izlenecek ve kurulun değerlendirmeleri ilgili kurumlara raporlanacak.

“Biz Ankara’da yaptığımız açıklamalarda da ‘taşınan zeytin ağaçlarının takipçisi’ olacağımızın sözünü vermiştik. Buradan hareketle bizim tek bir amacımız var. Bu amaç hem zeytin ağaçlarımızı korumak hem de bu süreçte yöre halkının haklarını güvence altına almak” diyen Karacaağaç Muhtarı ve Kurul Sözcüsü Dursun Uysal, alınacak her kararın köylülerin yararına ve ortak iradeyle hayata geçirileceğini ifade etti.

MAPEG esasları ve şirket iş birliği

Kurul kararları, Yeniköy Kemerköy Enerji yönetimiyle koordinasyon içinde alınacak ve MAPEG’in belirlediği usul ve esaslara uygun olarak yürütülecek. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Muhtarlar Danışma Kurulu, yöre halkının sürece aktif katılımı açısından çok önemli bir mekanizma. Biz, şirket olarak bu yapının sağlıklı işlemesi için gerekli tüm desteği vereceğiz. Zeytin ağaçlarının taşınması ve köylere tahsisi süreçlerini hem yasal çerçevede hem de toplumsal beklentiler doğrultusunda yürüteceğiz.”