Milka markalı çikolataların üreticisi Mondelez firmasına, ürünlerinin gramajını azaltması nedeniyle dava açıldı. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Bremen Bölge Mahkemesi'ne başvurarak şirketi 'haksız rekabet' ve 'hileli ambalaj' ile suçladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Milka'nın sene başında kakao fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek ürünlerine yüzde 48'e varan zam yaptığı, kısa süre sonra da birçok ürünün gramajını 100 gramdan 90 grama düşürdüğü açıklandı. Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi uzmanı Armin Valet, bu durumun tüketicileri yanılttığını belirtti.

Çoğu kişinin görsel olarak değişmeyen çikolatayı satın alırken gramajın da değişmediğini varsaydığını belirten Valet, "Ancak tüketiciler aldatılıyor, çünkü 90 grama indirilen birçok Milka çeşidi için müşteri ya aynı parayı ödüyor ya da onu daha yüksek fiyata satın alıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yasal düzenleme talep edildi

Uzmanlara göre, Milka çikolatalarındaki gramaj farkı, yeni ürün ile eski ürün yan yana konulmadıkça kolayca fark edilmiyor. Tüketiciyi koruma merkezleri, ambalaj ve tasarımın aynı kalırken çikolatanın inceltilerek gramajın düşürüldüğüne dikkat çekti. Tüketicinin kolayca görebileceği bir şekilde gramaj değişikliğine dair ibarelerin ambalaj üzerinde yer alması gerektiğini savunan merkez, bu konuda bir mahkeme kararı çıkmasını hedefliyor.

Armin Valet, yasa koyucuları da bu konuda harekete geçmeye çağırarak, üreticilere gramaj değişikliklerini en az altı ay boyunca ambalajda açıkça belirtme zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi. Valet, Mondelez gibi şirketleri "mevcut yasal boşluğu utanmazca kullanmakla" suçladı.

Mondelez: Şeffaflık en büyük önceliğimiz

Suçlamaları reddeden Mondelez firması ise şeffaflığın en büyük öncelikleri olduğunu savundu. Şirketten yapılan açıklamada, her çikolatanın ağırlığının ambalajda açıkça belirtildiği, ayrıca müşterilerin sosyal medya ve internet sitesi üzerinden bilgilendirildiği kaydedildi. Fiyat artışlarının son çare olduğunu belirten şirket, "kakao fiyatları son bir yılda neredeyse üçe katlanarak rekor seviyeye ulaştı" diyerek zam ve gramaj değişikliğinin bu artışlardan kaynaklandığını ifade etti.

Sözlü bir duruşma yapılabilir

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi'nin açtığı dava kapsamında, Bremen Bölge Mahkemesi şimdi Mondelez'den savunma talep edecek. Mahkeme sözcüsüne göre, bu davanın sözlü bir duruşma olarak ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor.