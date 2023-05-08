Millet İttifakı Adana'da milletle buluştu

Millet İttifakı’ndan İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da vatandaşlarla buluştu.

Miting’den öne çıkanlar:

Mansur Yavaş: Bir sürü iftira atıldı

"Bir sürü iftira atıldı. Neden yapıyorlar. 25 yıldır başka bir yönetim görmemiş, batırdıkları paraları kapatmak için, bir başkasının daha iyi yöneteceğini kimsenin görmesini istemiyorlar. İnsanları kutuplaştırıyorlar. Kendilerini muhafazakar gösteriyorlar. İnsanların gözü kul hakkını görmüyor kutuplaştırılınca. 50 defa söyledik, hesap verirken hangi partilisin diye sormayacaklar, kul hakkı yedin mi diye soracaklar dedik.

Ekrem İmamoğlu: Ülkenin 85 milyonuna hizmet taşıyacağız

"Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atamızın bize emanetidir. Gücümüzü en iyi Adanalılar bilir. En iyi mersinliler Bilir. En iyi Antalyalılar bilir. İşte biz 14 Mayıs'tan sonra bu ülkenin 85 milyonuna hizmet taşıyacağız."

Meral Akşener: . Kadınlara hakaret eden kötü dil kullanan bir zihniyet

"30 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Kadınlara bu kadar hakaret eden kötü bir dil kullanan, gençlere hakaret eden iftira atan bir dille seçime gidiyoruz. Milletine darbeci, işgalci diyen bir siyasiye bir dile hiç rastlamadım. Kendimizi anlatmak için gezdiğimiz yerlerde muhalefeti hedef alan bir siyaset hiç görmedim. Milletine kitapsız, dinsiz diye bir dille de hiç karşılamadım. Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam. 14 Mayıs akşamı bu işi birinci turda bitirmeliyiz. Psikiyatrist tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Sizden rica ediyorum bütün tanıdıklarınızı sandığa götürün."

"Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Onlar kazanırsa temiz alınlarıyla secdeye gideceklermiş. Kul hakkı yememeniz lazım. Sizin alınlarınız kapkara neresi temiz. Erzurum’da sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılan provokasyonun karşısında sayın Süleyman Soylu İmamoğlu’nu suçluyorsa işi zorbalığa vurmuş demektir."

Kemal Kılıçdaroğlu: Size düşündüğünüzden daha iyi imkânlar sağlayacağız

Öncelikle bütün Adanalı kardeşlerime depremzedeleri bağrına bastıkları onları kucakladıkları için yürekten teşekkür ederim. Depremzedelere söz verdim bütün evlerinizi, ahırlarınızı yeniden inşa edeceğim. Bir kuruş bile almayacağım. Sorumlu varsa binaları depreme dayanıklı halde yapmayanlardır. Aramızda çok sayıda genç var. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Gençler dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Gençler otoriter bir yönetimi değiştirdiler diye iz bırakacaksınız. Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Size düşündüğünüzden daha iyi imkânlar sağlayacağız. Emekliler size de sözüm var. Emeklilere bayramlarda askeri ücret kadar ikramiye verin dedim. Emekliler size söz bankaya gidip aylığınız çektiğinizde 15.000 TL’yi hesaplarınızda bulacaksınız. 5’li çetelerden alıp size vereceğim.

Aile destekleri sigortası getireceğiz. Ev hanımlarına sesleniyorum. Hiç kimsenin elektriği kesilmeyecek. Hiç kimsenin suyu kesilmeyecek. Herkesin huzurla yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğim. Genç arkadaşlarım Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Bay kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Her kadının bankada hesabı olacak ve onun durumuna göre her ay düzenli para yatacak. KYK sorununu da çözeceğim.