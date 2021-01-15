Millet’in 'Parlamenter Sistemi' son aşamada!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından muhalefet partileri sıkça gündeme getirdikleri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ konusunda yaptıkları çalışmalarda son aşamaya geldiler. CHP ve İYİ Parti’nin ayrı ayrı yaptıkları çalışmaları yeni yılla birlikte kamuoyu ile paylaşarak güçlendirilmiş parlamenter sistem ile nasıl bir yapı öngördüklerini açıklamaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in etkisiz hale geldiğini belirterek, mevcut sistemi ‘ tek adam yönetimi’ olarak gören ve parlamenter sisteme dönüş çağrısı yapan ancak bu dönüşü ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ olarak tanımlayan muhalefet partileri nasıl bir yapı önerdiklerini açıklamaya hazırlanıyorlar. Önce İYİ Parti’nin, ardından CHP’nin önerdikleri modeli önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşmaları bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları çalışmayı bir ‘sistem tasarımı’ olarak tanımladı. Yapılan çalışmaların ortak başlıklarını, “Sembolik Yetkili Partiler Üstü Cumhurbaşkanı, Kuvvetler Ayrılığının Güçlendirilmesi, Güçlü Meclis, Meclisten Çıkan Bakanlar Kurulu, Hükümetin Kurulması Konusunda Yaşanan Sıkıntıların Ortadan Kaldırılması” oluşturuyor.

CHP’nin yol haritasını 37. Olağan Kurultayı’nda açıklanan ‘Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı Beyannamesi’ oluşturuyor. 13 maddelik beyannamenin ilk maddesinde yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilmesi yer alıyor. Cumhurbaşkanının tarafsız olması, partili ve yanlı Cumhurbaşkanı uygulamasına son verilmesi, kuvvetler ayrılığının esas alınarak gerekli denge ve denetim mekanizmaları kurulması, yargı bağımsızlığının sağlanması temel hedefler olarak belirleniyor. Güçlü başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yetkilerinin sembolik olması, se

çim barajının düşürülmesi de yapılan çalışmada öne çıkan başlıklar arasında… CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında oluşturulan komisyonda partinin hukukçu kurmaylarıyla yürütülen çalışma son şeklini MYK ve Parti Meclisi’nde alacak. CHP güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda yaptığı çalışmayı İYİ Parti’nin ardından açıklayacak.

Millet İttifakı'ndaki partiler tarafından kendi mutfaklarından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmaların daha sonra ortak bir metin haline gelebileceği de belirtiliyor.

İlk öneriyi kasım ayında Gelecek Partisi yaptı

Parlamenter sisteme ilişkin olarak ilk model önerisini Gelecek Partisi kasım ayında “Siyasal Sistemde Gelecek Modeli-Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adıyla kamuoyu ile paylaştı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun diğer siyasi partilere de sunduğu modelde, sembolik cumhurbaşkanı ve başbakan liderliğinde güçlü bakanlar kurulundan oluşan yürütme modeli önerilirken, bu model çerçevesinde Meclisin seçeceği cumhurbaşkanı klasik parlamenter sistemin doğasına uygun olarak sadece sembolik ve törensel yetkilere sahip olacak. Cumhurbaşkanının icracı bir yetkisi olmayacak. Parlamenter sistemin yol açtığı hükümet istikrarsızlığı konusunda ise hükümetlerin kurulmasını kolaylaştıracak, düşürülmesini güçleştirecek anayasa hükümleri öneriliyor. Hükümetlerin kuruluşunda tabi oldukları güven oylaması aşamasında, basit çoğunluk kuralının aranacağını, hükümetlerin düşürülmesine yol açan mekanizmalar işletilirken ise nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağı belirtiliyor.