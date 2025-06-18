Milletler Ligi'nin İstanbul etabı başladı! Güney Kore Kanada’yı yendi
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nin İstanbul ayağındaki ikinci hafta mücadeleleri başladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Güney Kore ile Kanada karşı karşıya geldi. Beş setlik çekişmeli mücadelede gülen taraf Güney Kore oldu.
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2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul etabındaki ikinci hafta maçlarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlandı.
Günün ilk karşılaşmasında Güney Kore, Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın setleri 27-25, 25-18, 15-25, 20-25 ve 15-13'lük skorlarla sonuçlandı.
Güney Kore'nin turnuvadaki ilk zaferi
Bu galibiyetle Güney Kore turnuvadaki ilk zaferini elde ederken, Kanada ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı.