Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye’nin taraf olduğu üç uluslararası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası arasında imzalanan ve BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ile personeline ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli Notaların" onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Öte yandan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Türkiye için hazırlanan "Çok Yıllı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Programı"na ait finansman anlaşmasında yapılan "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen Türkiye İçin Çok Yıllı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 27/5/2025 ve 10/6/2025 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolü" de onaylandı.

Ayrıca, IPA II kapsamındaki "Çok Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programı"na ilişkin finansman anlaşmasında değişiklik öngören protokolün de onayı Resmi Gazete'de yer aldı.