'Milletvekili maaşları asgari ücrete eşitlensin' talebi: TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler...

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs 2023 ile 27 Kasım 2024 tarihleri arasında yaklaşık 13 bin başvuru yapıldı.

Kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 3 bin 330 olarak kaydedilirken, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı düzenlediği 33 toplantıda 6 bin 805 dilekçe hakkında karar aldı. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer olduğu tespit edilen 120 dilekçe işlemden kaldırılırken, diğer dilekçelerin incelenmesi sürüyor.

Doğum sonrası iznin uzatılması talebi

Komisyona son dönemde gelen başvurular arasında dikkat çeken ilginç dilekçeler de bulunuyor.

İstanbul'da yaşayan bir kadın, çalışan kadınların, doğumdan sonra çocukları okul çağına gelene kadar günlük çalışma süresinin azaltılmasını ve doğum sonrası annelik izninin uzatılmasını talep etti. Komisyona başvuran bir kişi ise memurların ve kamu işçilerinin maaşından isteğe bağlı kesinti yapılarak, SMA hastalığı tedavisine kaynak sağlanmasını önerdi.

Yenidoğan Çetesi'ne kısas uygulanması talebi

Hükümlülere yönelik af düzenlemesi, cezaevindeki mahkumların nakil talepleriyle ekonomik alanlarda düzenlemeler yapılmasını içeren çok sayıda başvurunun da yer aldığı dilekçeler arasında, bilgisayar mühendislerine yeşil pasaport verilmesi, çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak abartı egzoz kullanan araçlara uygulanan idari para cezasının artırılması, engellilerin çalıştığı bir yılın iki yıl yerine geçecek şekilde değerlendirilmesi, Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmada kısas uygulanması talep edildi. Komisyona başvuran bir kişi ise öz anne ve babasının kim olduğunu öğrenebilmek için yardım talep etti.

Başvurular arasında şu talepler de yer aldı:

• En az üniversite mezunu olanların milletvekili seçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması

• Kapalı alanlarda sigara içme yasağının kaldırılması

• 16 yaşını dolduran her Türk vatandaşına seçme ve halkoylamasına katılma hakkı verilmesi

• Konut sahibi olanların ikinci bir konut almalarını yasaklayacak yasal düzenleme yapılması

• Sosyal medya platformlarının yasaklanması

• Milletvekili maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi

• Düğün konvoylarının yasaklanması

• Kontörlü telefon hatlarının tekrardan satılmaya başlaması

• Benzin istasyonlarındaki tuvaletlerde kadınlar için kabin sayısının 4'e çıkarılması

• Öğretmenlere yıpranma payı verilmesi

• Apartman önlerinde bulunan köpeklerin barındırılmasının ve beslenmesinin yasaklanması

• Kız çocuklarına bağlanan yetim maaşının aynı şartlarla erkek çocuklarına da bağlanması

• Vegan mahkumların beslenme taleplerinin idare tarafından karşılanması

• Evli çiftlerin yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması