Milletvekilinin kardeşi Hıdırellez kutlamalarında bıçaklandı

Hilal Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda Hıdırellez kutlamalarında düzenlenen konserde alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kutlamaları izleyen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı.



Ailesini kavganın gerçekleştiği noktadan uzaklaştırmak isteyen Bekle, bu sırada bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavganın ortasında kalarak bıçakla yaralanan Atılay Bekle, özel bir araçla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Öte yandan, polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.