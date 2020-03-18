“Milletvekilleri VIP’ten mi çıktı, kaç milletvekili umreye gitti?”

18 Mart 2020

Canan SAKARYA

Koronavirüs ile ilgili açıklamalar ve önlemler ardı ardına gelirken Meclis hafta başından itibaren umreden dönen milletvekillerinin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP’den çıktığına yönelik iddiaları konuşmaya başladı. Kaç milletvekilinin umreye gittiği, ne zaman döndüğü, umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı, iddialarına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’dan yanıt geldi. TBMM Başkanı Şentop, “Mart ayının başından itibaren yurtdışına çıkan ve yurtdışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş” dedi. 31 milletvekilinin yurtdışından geldiğini ve kendilerinin sosyal izolasyonlarını sağladıklarını belirten Şentop, “Gruplarımızla ve bizimle alakalı bir durum yok” açıklamasını yaptı. TBMM’de çalışanları ile ilgili çıkan haberlere ilişkin olarak ise Şentop, “Gerek buradaki hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran personelimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar koronavirüsle ilgili bir tespit yok” açıklamasını yaptı.

Şentop, Meclisin tatile girmesinin ise grupların değerlendirmesiyle söz konusu olabileceğini söyledi.

AK Parti’den 5 milletvekili umreye gitti

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti’den 2020 yılında umreye sadece 5 milletvekilinin gittiğini, 4’ünün ocak ayında, 1’inin ise 23 Şubat’ta Türkiye’ye döndüğünü belirterek, son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekillerinin bulunmadığını açıkladı. Bostancı, “Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz, Sağlık Bakanlığı’nın kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclise döneceklerdir” dedi. Bostancı, evlerinde bulunan 9 milletvekillerini Meclis Genel Kurulu çalışmalarına sürenin tamamlanmasından sonra döneceğini belirterek, “Hastalık taşıma kapasitesi ile insanoğluna ait her tür farkı eşitleyen koronavirüsle mücadele yine her türlü farkı aşan ortak bir mücadele ile yapılmalıdır. Koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımlar insanlığın dışına düşer” açıklamasını yaptı.