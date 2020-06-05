Milletvekilliği düşürülen 3 isim tutuklandı
Milletvekillikleri düşürülen ve gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanan CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi.
Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından gözaltına alınan CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Diyarbakır'da gözaltına alınan Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Berberoğlu İstanbul'da tutuklandı
MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülen ve akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, infaz savcılığına çıkarıldı.
Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Ne olmuştu?
Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT davasına ilişkin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik fezleke okunmuştu.
Cezaları onanan HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven milletvekilleri de düşürülmüştü. KCK davasından yargılanan HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğullarına verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.