Milletvekilliği düşürülen HDP'li iki isim tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltında
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları Diyarbakır'da tutuklanırken, CHP'li Enis Berberoğlu ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Berberoğlu gözaltında
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.
Enis Berberoğlu polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.