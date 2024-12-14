Milli banliyö tren setinin ilk kullanım noktası: Gaziray Projesi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi. Proje'nin üretim ve montaj aşamalarının devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından çalışmaları sürdürülen Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin ilk setinin teknik testlerini kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz. Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak" ifadesini kullandı.

Yurt içi banliyö araç ihtiyacı yerli imkanlarla sağlanacak

Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerli ve milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan, söz konusu projeyle birlikte ithalatın önünü kapatarak, yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacaklarını söyledi.

İl durak: Gaziray Projesi

Araçları tek tip üreterek bakım ve onarım kolaylığı sağlamak, ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmak amacıyla Proje'yi başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği milli banliyö tren setlerini ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için hizmete alacağız. Gaziray, İzban, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki 4'üncü banliyö işletmesidir. Projemiz, Gaziantep'te şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak" dedi.