Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi
Perşembe günü yapılması planlanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. toplantısı, askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) perşembe günü yapılması planlanan ve ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelendi.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı dilendi.