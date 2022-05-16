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Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yaz okulu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.

Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı. "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" denildi.