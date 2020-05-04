Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek

04 Mayıs 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Öğrenciler gelmeden önce okulların tamamı dezenfekte edilecek. Her sınıfta dezenfektan olacak. Öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız için, sınav yerlerinde ücretsiz maske dağıtacağız. Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz."