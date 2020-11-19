Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sınav uyarısı: İptal olmadı, sadece ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." açıklamasını yaptı.

Selçuk, COVID-19 kurallarına uyulmasını istedi

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu hatırlatarak, "Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." dedi.