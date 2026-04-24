Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Okullara yeni güvenlik sistemi geliyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullara yapay zeka destekli yeni bir güvenlik sistemi geliyor.

Yeni süreçte okul güvenliğinin fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Yapay zeka destekli bir risk analizi ve erken uyarı sistemi oluşturuyoruz" dedi.

"İçinden geçtiğimiz tablonun ağırlığını hissediyoruz"

"Yasımız, acımız, mesuliyetimiz ortak" diyen Yusuf Tekin, "Toprağın bağrından bin bir emekle yetişen bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse, evlatlarımıza da öyle bakmak, onları öyle koruma mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, içinden geçtiğimiz tablonun ağırlığını da omuzlarımıza binen mesuliyeti de bütün derinliğiyle hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşananların hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tekin, son kabine toplantısında ilgili tüm bakanlıklarla alınacak yeni önlemleri karara bağladıklarını duyurdu.

Erken uyarı sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanı okullarda alınacak yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

- Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

- Yapay zeka destekli bir risk analizi ve erken uyarı sistemi oluşturuyoruz.

- Veli randevu sistemini daha etkin hale getirerek "okul -aile -rehberlik" irtibatını daha da sağlamlaştıracağız.

-Velilerimize yönelik destek danışma hattını devreye alıyoruz.

-Duygu değer temelli dijital esenlik projemizi ülke sathına yaygınlaştıracağız.