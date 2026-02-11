Gece Resmi Gazete yayımlandı ve Cumhurbaşkanı kararı ile Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi getirildi. Gece bu atamalar çok konuşulurken Milli Eğitim Bakanlığında değişikliğe gidilip gidilmediği sorgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değişti mi?

Cumhurbaşkanı kararı ile sadece iki bakanlıkta atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığında değişiklik yaşanmadı. Yusuf Tekin görevine devam ediyor.