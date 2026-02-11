Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değişti mi?
Kabine'de değişikliğe gidildi. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni Adalet Bakanı ise Akın Gürlek oldu. Diğer bakanların durumu merak edilirken öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in değişip değişmediği araştırılıyor.
Gece Resmi Gazete yayımlandı ve Cumhurbaşkanı kararı ile Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi getirildi. Gece bu atamalar çok konuşulurken Milli Eğitim Bakanlığında değişikliğe gidilip gidilmediği sorgulanıyor.
Cumhurbaşkanı kararı ile sadece iki bakanlıkta atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığında değişiklik yaşanmadı. Yusuf Tekin görevine devam ediyor.
