Milli Eğitim Bakanı'ndan TEOG açıklaması

14 Şubat 2018

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili, "Bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta gazetecilerin, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TEOG sınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili sorularını yanıtladı.

Söz konusu yönetmeliğin, bu yıl uygulanacak sistemi açıklamaya yönelik olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde kondu. Geçici madde şunu söylüyor, diyor ki bu zamana kadar yani bir önceki usulle yeni TEOG sınavı ile okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Biz, bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, evine en yakın okul sistemi dikkate alarak ve diğer hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 öğrencimiz ise merkezi sınavla yapılacak bir okula alınacak. Yönetmelik buna ilişkindir. Dolayısıyla da TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değildir veya eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği söylemi de doğru değildir. Eski sistemle girenler eski sistemi uygulayacaklar. Kendi puanı hangi okulu tutuyorsa o okula ancak yerleşebilir, gidebilir, kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde adrese dayalı sistem, adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise sadece çok az, yüzde 10. Fen liseleri, sosyal bilimler lisesi ve proje okulları ile bir de teknik okullar bu kapsamdadır, bu da yüzde 10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla da bir çelişki yok, bir anlaşılmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul, yani adam şunu söylemesin diyor; 'TEOG sistemini kaldırdınız, o halde ben de evimin hemen yanındaki okula çocuğumu kaydedeyim' demesin diye. Bu da farklı bir karışıklığa farklı bir haksızlığa yok açacağını düşündüğümüzden eski sisteme tabi olanlar eski sistem üzerinden okullarını devam ettirecekler. Adrese en yakın okula yerleştirme sisteminde yeni öğrenciler de yeni sisteme tabi olacak. Ona uygun şekilde okul değişiklikleri yapılabilecek."

Her okulun nitelikli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hakkari'deki okulu bitirenler tıp fakültesini kazanıyor mu, kazanıyor. Hukuk fakültesini kazanıyor mu, kazanıyor. Amacımız ve idealimiz odur. Türkiye'nin her tarafındaki okullarından mezun olan evlatlarımız, istediği üniversiteye kendi yetenekleri, ilgileri ve alakaları doğrultusunda girebilmelerini sağlamak. Geçmişe kıyasla bunda da çok büyük mesafe aldık. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı bunu göstermektedir. Kızlarda yüzde 44 okullaşma oranımız var, toplamda da yüzde 42. Daha önce bu oran yüzde 10'lar civarındaydı."

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin eğitimde iyi bir noktada gittiğini belirterek, eğitim sadece Bakanlığın, öğretmenlerin değil, tüm milletin ortak sorunu olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Hiç kimse kendi sorumluluğunu bir tarafa aktarmadan herkes eğitimin bir noktasına sahip çıkarsa, herkesin önceliği eğitim olursa inşallah Türkiye'de bugün iyi olan eğitim çok daha iyi olacaktır. Hep beraber sorumluluk duygusuyla eğitime, öğretmene, öğrencimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA