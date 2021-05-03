Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının sınav yerlerini açıkladı

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sınavla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada '2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 28 Nisan'da TRT Haber'de katıldığı programda bu yıl ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin dışında yeni alım yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine şunları söylemişti:

"Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak. Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız."