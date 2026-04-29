Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları ne zaman başlıyor?

Akademi Giriş Sınavı için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Sınavda ter dökecek adayların gündeminde şu sıralar başvuru tarihi yer alıyor. Peki, AGS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 MEB - AGS başvuruları ne zaman başlıyor?

Başvurular 8 Mayıs 2026 ile 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak, geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi.

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.