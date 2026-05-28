Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

AGS geç başvuru tarihi yaklaşıyor. Adaylar bu tarihi kaçırmak istemezken aramalar da sıklaşıyor. On binlerce kişinin ortak sorusu "2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman" oluyor.

AGS geç başvuru ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için geç başvuru tarihi 3 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar.

AGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre geç başvuru ücreti ise 1200 TL olarak belirlendi.

Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret

yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından

kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. (https://sanalpos.osym.gov.tr)