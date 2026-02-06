Milli Eğitim Bakanlığı’nda atama ve görevden almalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bazı il milli eğitim müdürlüklerinde atama ve görevden almalar gerçekleştirildi.
Buna göre, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınırken, yerine Ayhan Işık atandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal getirildi.
Ayrıca, Bakanlıkta açık bulunan Müfettişlik görevine Hacı Atakan Doğan atandı.
Kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı.