Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne 40 denetmen yardımcısı alımı yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde görev almak üzere 40 denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvuruları, 30 Ocak-9 Şubat 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü mezunu olmaları gerekiyor. Ayrıca, yurt içi veya dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen bölümlerden lisans mezuniyeti şartı da aranıyor.

Başvuru koşulları

* Adayların, KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

* 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor.

* Başvurusu kabul edilen adaylar, 16 Mart Pazar günü yapılacak yazılı sınavda değerlendirmeye alınacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ndeki denetmen yardımcısı kadroları, kamu alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru ve süreçle ilgili tüm detaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden takip edilebilecek.