ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C
  • Gündem
  • Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; OHAL'in 5. kez uzatılması, İdlib'te devam eden operasyon ve Kerkük'te yaşanan gelişmeler...

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 13.40'ta başladı.

Önceki MGK toplantısı, 22 Eylül Cuma günü gerçekleşmiş, 3 saat 10 dakika sürmüştü.

OHAL'in 5. kez uzatılması, İdlib'te devam eden operasyon ve Kerkük'te yaşanan gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.