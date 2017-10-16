Milli Güvenlik Kurulu toplandı
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; OHAL'in 5. kez uzatılması, İdlib'te devam eden operasyon ve Kerkük'te yaşanan gelişmeler...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 13.40'ta başladı.
Önceki MGK toplantısı, 22 Eylül Cuma günü gerçekleşmiş, 3 saat 10 dakika sürmüştü.
OHAL'in 5. kez uzatılması, İdlib'te devam eden operasyon ve Kerkük'te yaşanan gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Kaynak: AA