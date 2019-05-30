ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.10'da başladı.

Kaynak: AA

mgk