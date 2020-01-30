ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 13.45'te başladı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap