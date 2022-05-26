Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır."