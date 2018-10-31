Milli hava füze savunma sistemi için çalışmalar başladı

31 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız." dedi.

"Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz." diyen Erdoğan, "Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz sürdürerek varabiliriz ve varacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır." diye konuştu.

Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, "Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmamız için tüm alanlarda yerli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yerli, milli... Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur.

İHA'ları da SİHA'larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019'un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi."

Erdoğan, "Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ediyoruz." dedi.

"Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır." diye konuştu.